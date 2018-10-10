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Клиенты Альфа-Банка столкнулись со случаями телефонного мошенничества

УрБК, Москва, 10.10.2018. Клиенты Альфа-Банка столкнулись с участившимися звонками мошенников с номеров разных мобильных операторов. Подобной информацией поделились пользователи социальных сетей, ее подтвердили представители банка. Об этом сообщается на портале «Банки.ру» со ссылкой на пользователей социальных сетей.



«Мошенники представляются работниками службы безопасности Альфа-Банка и «уточняют», пытался ли пользователь вывести средства на стороннюю карту. Получив отрицательный ответ, они просят назвать номер счета, но не сотруднику банка, а якобы «роботу». Далее мошенник говорит, что «робот» выдал ошибку, и переключает на «главного специалиста службы безопасности», который просит назвать номер карты и срок действия. После этого человек получает sms-сообщение, которое он должен продиктовать мошеннику. Если клиент отказывается назвать какие-либо данные, то ему угрожают блокировкой всех счетов на три недели», — говорится в сообщении.



В онлайн-чате Альфа-Банка подтвердили информацию о том, что это мошенническая схема и посоветовали обратиться в правоохранительные органы.



«В данном случае это действительно мошенники. Никакой информации сообщать не нужно! По данному вопросу также рекомендуем обратиться в правоохранительные органы», — рассказал представитель банка.



Также в банке подтвердили, что в последнее время стало поступать множество подобных звонков, причем с разных мобильных номеров.



«Это обычная социальная инженерия. Таких случаев действительно много, и на сегодняшний день это настоящая беда нашего рынка. В данном конкретном случае клиенту просто следовало помнить, что банк никогда не спрашивает его персональных данных. Соответственно называть номер счета, номер карты и другие данные, которые у него запрашивали мошенники, нельзя было ни в коем случае», — прокомментировали в пресс-службе Альфа-Банка.

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