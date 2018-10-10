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Арбитражный суд Уральского округа отказался разблокировать аукционы на автобусные маршруты в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. Арбитражный суд Уральского округа признал правомерными действия Управления ФАС по Свердловской области, которое заблокировало два аукциона на автобусные маршруты в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Речь идет о двух лотах, размещенных администрацией Екатеринбурга на сайте госзакупок. В первом случае городские власти искали перевозчика для маршрутов № 22 «Институт связи — Палкинский торфяник» и № 054 «Синие Камни — Дом Культуры (п. Совхозный)». Во втором лоте были объединены маршруты № 033 «Парк Победы — УрФУ» и № 4 «УрФУ — Ново-Свердловская ТЭЦ».



До окончания торгов в областное УФАС поступили жалобы на условия аукционов. В частности, перевозчик через две недели после подписания контракта должен был приобрести валидаторы с программным обеспечением для использования карт в целях оплаты проезда в транспортных средствах.



«Комиссией Управления по итогам рассмотрения поступивших жалоб было установлено, что заказчиком фактически были установлены дополнительные требования к участникам закупки, не предусмотренные законом о контрактной системе. Полагая, что указанные решение и предписания являются незаконными, администрация города Екатеринбурга обратилась в суд», — говорится в сообщении.



Изучив материалы дела, суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении заявленных требований. Арбитражный суд Уральского округа также поддержал позицию регионального УФАС.

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