Кризис

Повседневные расходы жителей России в сентябре выросли на 1,3%

Повседневные расходы россиян в сентябре выросли на 1,3% в сравнении с августом, что значительно превосходит месячную инфляцию в 0,2%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств «Ромира». Она базируется на информации о потреблении 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны, которая отражает покупательское и потребительское поведение жителей городов России.



«Общие повседневные расходы россиян в сентябре выросли относительно августовских показателей на 1,3%, что значительно превосходит месячную инфляцию в размере 0,2%, рассчитанную Росстатом. Относительно же сентября прошлого года совокупные ежедневные траты наших соотечественников увеличились куда скромнее — всего на 1,9%, что почти вдвое не дотягивает до накопленной за этот период инфляции в 3,4%. Таким образом, реальные, то есть очищенные от инфляции, траты россиян в сентябре оказались ниже аналогичных показателей всех предыдущих лет наблюдений за исключением только 2012 года», — говорится в сообщении.



«Ромир» отмечает, что рост повседневных трат в сентябре — традиционный после летнего спада. Увеличение цен сказалось на величине среднего чека — в сентябре он прибавил сразу 4,8% относительно августа.



«При таком ощутимом изменении размера среднего чека на фоне скромного роста общих расходов можно говорить о том, что россияне уже ощутили рост цен и не смогли ему противостоять. Сентябрь потребовал расходов, в частности, на непродовольственные товары. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2% с 51% в августе», — отмечается в исследовании.



Наибольший рост расходов продемонстрировали жители Центрального округа страны — на 3,5% относительно предыдущего месяца. Общие траты Северо-Западного региона увеличились на 3,1%, Сибири — на 2,5%. В остальных регионах в сентябре повседневные расходы потребителей сократились: на Юге страны — на 5,7%, на Урале — на 5,6%, в Приволжском округе — на 2,9%. Покупательская активность в Москве выросла в сентябре сразу на 8,3% по сравнению с августом, а в Петербурге — на 3%.

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