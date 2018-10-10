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Объявлен тендер на проектирование многоэтажных автостоянок в Академическом районе Екатеринбурга
10 октябрь 2018 (11:35)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на выполнение проектных и изыскательских работ в рамках строительства многоэтажных наземных автостоянок в квартале № 26 Академического района Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Предмет тендера — выполнение проектных работ и комплексных инженерных изысканий (геологических, геодезических, экологических, гидрометеорологических) по объекту: «Многоэтажные наземные автостоянки 26.11.1, 26.11.2, 26.11.3, 26.13.1, 26.13.2, 26.13.3 в блоках 26.11 и 26.13 квартала № 26 в районе Академический Екатеринбурга».
Начальная цена составляет 18 млн 876 тыс. 902 руб. Проектная документация должна быть готова в феврале 2019 года; рабочая документация — в июле 2019 года.
Заявки на участие в торгах принимаются с 5 по 19 октября 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214.
Контактное лицо: Буланова Наталья. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 7109. Адрес электронной почты: N.Bulanova@kortros.ru.
Подведение итогов тендера состоится 6 ноября 2018 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Предмет тендера — выполнение проектных работ и комплексных инженерных изысканий (геологических, геодезических, экологических, гидрометеорологических) по объекту: «Многоэтажные наземные автостоянки 26.11.1, 26.11.2, 26.11.3, 26.13.1, 26.13.2, 26.13.3 в блоках 26.11 и 26.13 квартала № 26 в районе Академический Екатеринбурга».
Начальная цена составляет 18 млн 876 тыс. 902 руб. Проектная документация должна быть готова в феврале 2019 года; рабочая документация — в июле 2019 года.
Заявки на участие в торгах принимаются с 5 по 19 октября 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 22, офис 214.
Контактное лицо: Буланова Наталья. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 7109. Адрес электронной почты: N.Bulanova@kortros.ru.
Подведение итогов тендера состоится 6 ноября 2018 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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