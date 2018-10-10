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Держатели MasterCard от УБРиР получили доступ к Samsung Pay

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил Samsung Pay для держателей карт платежной системы Mastercard. Теперь клиенты банка с Mastercard и устройствами Samsung могут расплачиваться за товары и услуги с помощью смартфонов, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



«Ранее мы уже запустили Samsung Pay для другой платежной системы, — рассказал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. — Тот опыт показал рост числа платежей по картам, в том числе бесконтактных. А так как наша главная цель — повышение качества обслуживания клиентов и удовлетворение их потребностей, мы решили продолжить развивать технологии платежей и запустили Samsung Pay для держателей Mastercard».



Samsung Pay — безопасный и удобный мобильный платежный сервис. Samsung Pay принимается к оплате везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе, благодаря поддержке двух технологий — NFC (Near Field Communication) и собственной технологии Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission).



Samsung Pay поддерживается на устройствах Samsung, а также носимых устройствах, которые поддерживают обе технологии — NFC и Samsung MST.

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