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В Артемовском районе судебные приставы арестовали BMW за долги владельца по налогам

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. В Артемовском районе судебные приставы арестовали автомобиль BMW 525i, владелец которого имел задолженность по налоговым платежам, сборам и пени. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



Общая сумма задолженности составляла 340 тыс. руб. Из-за отсутствия платежей автовладелец сначала был ограничен в праве выезда за границу. Также на него был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Данные меры не подействовали.



В итоге судебный пристав-исполнитель принял решение арестовать автомобиль. После составления акта описи BMW 525i 2005 года выпуска был оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования. В случае дальнейшего отсутствия платежей автомобиль будет продан на торгах.



Отметим, что рыночная стоимость автомобиля BMW 525i 2005 года выпуска составляет около 500 тыс. руб.

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