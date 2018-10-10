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В Артемовском районе судебные приставы арестовали BMW за долги владельца по налогам
10 октябрь 2018 (10:26)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. В Артемовском районе судебные приставы арестовали автомобиль BMW 525i, владелец которого имел задолженность по налоговым платежам, сборам и пени. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
Общая сумма задолженности составляла 340 тыс. руб. Из-за отсутствия платежей автовладелец сначала был ограничен в праве выезда за границу. Также на него был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Данные меры не подействовали.
В итоге судебный пристав-исполнитель принял решение арестовать автомобиль. После составления акта описи BMW 525i 2005 года выпуска был оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования. В случае дальнейшего отсутствия платежей автомобиль будет продан на торгах.
Отметим, что рыночная стоимость автомобиля BMW 525i 2005 года выпуска составляет около 500 тыс. руб.
Общая сумма задолженности составляла 340 тыс. руб. Из-за отсутствия платежей автовладелец сначала был ограничен в праве выезда за границу. Также на него был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля. Данные меры не подействовали.
В итоге судебный пристав-исполнитель принял решение арестовать автомобиль. После составления акта описи BMW 525i 2005 года выпуска был оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования. В случае дальнейшего отсутствия платежей автомобиль будет продан на торгах.
Отметим, что рыночная стоимость автомобиля BMW 525i 2005 года выпуска составляет около 500 тыс. руб.
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