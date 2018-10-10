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В Екатеринбурге прекращает работу бутик Louis Vuitton

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. Магазин Louis Vuitton, расположенный в торговой галерее на Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге, прекращает работу с 1 января 2019 года. Об этом бутик уведомляет постоянных клиентов с помощью звонков и смс, сообщает «Коммерсантъ».



В московском представительстве бренда эту информацию подтвердили, однако причину такого решения не назвали. Теперь в России останется всего шесть бутиков — четыре в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Сочи.



Отметим, в августе в ТЦ «Европа» закрылись Bosco Sport и Etra — они ушли вместе с оператором бутиков Bosco di Ciliegi (главный акционер московского ГУМа). Якорный арендатор решил не продлевать договор с «Европой» впервые с 2009 года, однако причины такого решения не пояснил.

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