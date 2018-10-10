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Чистый отток капитала из РФ в III квартале вырос в 48 раз

УрБК, Москва, 10.10.2018. Чистый отток капитала из РФ в III квартале 2018 года вырос в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,2 млрд долл. США против 0,4 млрд долл. США годом ранее. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Банка России.



Чистый отток капитала из РФ в январе-сентябре 2018 года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,9 млрд долл. США (в январе-сентябре 2017 года — 13,7 млрд долл. США).



Прямые иностранные инвестиции в компании РФ за 9 месяцев снизились в 11 раз.



В сентябре Минэкономразвития РФ повысило прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2018 год до 41 млрд долл. США с 18 млрд долл. США.



Позже первый министр финансов Антон Силуанов отметил, что ведомство не беспокоится по поводу повышения прогноза по чистому оттоку капитала из РФ в 2018 году, это не разбалансирует финансовую систему страны. По его словам, отток капитала в основном связан с погашением долговых обязательств компаний и государства.

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