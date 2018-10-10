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Суд признал банкротом компанию «Ген Проект» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Ген Проект» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Компания зарегистрирована в 2007 году. ООО «Ген Проект» осуществляет деятельность в области архитектуры, связанную с созданием архитектурного объекта.



С иском о банкротстве ООО «Ген Проект» в феврале 2018 года обратилось в суд ООО «Атомик». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 74 млн 057 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Ген Проект» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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