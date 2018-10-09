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Mazda отзывает из России более 20 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 09.10.2018. ООО «Мазда Мотор Рус» отзывает из России 20 тыс. 891 автомобиль марки Mazda 6, реализованные c июня 2002 года по декабрь 2008 года, сообщает пресс-служба Росстандарта.



«Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности, растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания», — говорится в сообщении.



Нарушение целостности, растрескивание корпуса газогенератора может привести к травмированию водителя или пассажиров металлическими осколками.



На отозванных автомобилях будет выполнена замена газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира модифицированными. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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