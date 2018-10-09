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В южноуральском пункте пропуска Бугристое из-за ремонта дороги будет затруднено движение
9 октябрь 2018 (16:38)
УрБК, Челябинск, 09.10.2018. На территории пограничного пункта пропуска Бугристое в Челябинской области с 11 октября 2018 года начнутся работы по замене дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба пограничного регионального Управления ФСБ России.
«С учетом планируемых на территории пункта пропуска работ по реконструкции дорожного полотна и возможными затруднениями для проезда, прогнозируется скопление транспортных средств, следующих через государственную границу», — говорится в сообщении.
В областном управлении предлагают гражданам воспользоваться пунктами пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район).
Окончание дорожных работ на территории Бугристого запланировано на 30 октября 2019 года.
«С учетом планируемых на территории пункта пропуска работ по реконструкции дорожного полотна и возможными затруднениями для проезда, прогнозируется скопление транспортных средств, следующих через государственную границу», — говорится в сообщении.
В областном управлении предлагают гражданам воспользоваться пунктами пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район).
Окончание дорожных работ на территории Бугристого запланировано на 30 октября 2019 года.
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