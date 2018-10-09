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CarPrice: Рост доллара США может привести к снижению продаж новых легковых автомобилей в России в 2019 году
9 октябрь 2018 (16:16)
УрБК, Москва, 09.10.2018. Рост доллара США к рублю, наблюдаемый с января 2018 года, может привести к снижению продаж новых легковых автомобилей в России в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба сервиса CarPrice со ссылкой на данные собственного исследования.
Как показал анализ зависимости авторынка от изменений валютного курса, резкий рост доллара США приводит к тому, что покупатели стремятся приобрести все, что продается по докризисным ценам. Однако через несколько месяцев рынок «проваливается».
«С января 2018 года мы живем в ситуации, когда доллар США укрепляется. За этот период он отыграл уже 20%, что увеличивает продажи новых и подержанных машин: люди вкладывают накопленные в период восстановления рубля деньги в товары долговременного спроса. Но рост доллара всегда приводит к снижению продаж в следующем году. Именно это заставляет нас сомневаться в росте рынка новых машин в 2019 году», — рассказал генеральный директор CarPrice Денис Долматов.
В то же время, по его словам, на рынке автомобилей с пробегом рост продаж возможен, поскольку цены там не назначаются директивно производителем.
«Анализ показывает, что рынок подержанных машин слабее зависит от роста доллара и евро. А это означает, что даже в условиях достаточно резкого роста валют продажи подержанных машин могут компенсировать падение продаж новых машин», — отметил Д. Долматов.
Как показал анализ зависимости авторынка от изменений валютного курса, резкий рост доллара США приводит к тому, что покупатели стремятся приобрести все, что продается по докризисным ценам. Однако через несколько месяцев рынок «проваливается».
«С января 2018 года мы живем в ситуации, когда доллар США укрепляется. За этот период он отыграл уже 20%, что увеличивает продажи новых и подержанных машин: люди вкладывают накопленные в период восстановления рубля деньги в товары долговременного спроса. Но рост доллара всегда приводит к снижению продаж в следующем году. Именно это заставляет нас сомневаться в росте рынка новых машин в 2019 году», — рассказал генеральный директор CarPrice Денис Долматов.
В то же время, по его словам, на рынке автомобилей с пробегом рост продаж возможен, поскольку цены там не назначаются директивно производителем.
«Анализ показывает, что рынок подержанных машин слабее зависит от роста доллара и евро. А это означает, что даже в условиях достаточно резкого роста валют продажи подержанных машин могут компенсировать падение продаж новых машин», — отметил Д. Долматов.
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