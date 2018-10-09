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Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов положительно оценил состояние экономики Южного Урала

УрБК, Челябинск, 09.10.2018. В рамках визита в Магнитогорск полпред президента России в УрФО Николай Цуканов встретился с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, который доложил о текущей ситуации в регионе. Об этом сообщает правление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



По словам Б. Дубровского, в результате последовательной политики областного правительства за последние четыре года в регионе сложилась положительная экономическая ситуация, что подтверждают показатели 2018 года.



«Мы наблюдаем неплохую динамику по налоговым поступлениям. С начала года прирост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составил 12,6%, общая сумма поступлений за девять месяцев 2018 года превысила 143 млрд руб. Уровень закредитованности — один из самых низких в стране», — сообщил губернатор.



Глава региона отметил также, что объем инвестиций по итогам I полугодия превысил 106 млрд руб., на 12,7% вырос внешнеторговый оборот и превысил 4,6 млрд долл. США. Консолидированная прибыль крупных и средних предприятий Южного Урала увеличилась на 31% и превысила на сегодня по области 140 млрд руб.



«За восемь месяцев этого года индекс промышленного производства составил 101,1%. В плюсе работают основные базовые отрасли, в том числе обрабатывающие производства, энергетика, производство оборудования, электронной техники, добывающий сектор. Собрано свыше 1 млн 700 тыс. т зерна. Уборочная страда завершается успешно — область реально выходит на 2 млн т зерновых. Весомое увеличение произошло в части грузооборота автомобильного транспорта (на 12,4%), объемов работ в строительстве (на 9,4%)», — сказал Б. Дубровский.



Позитивные изменения наблюдаются и в социальном блоке. Так, учитывая рост доходов областного бюджета, губернатор поручил сохранить все региональные льготы в привязке к возрасту, а не к срокам выхода на пенсию. Также по решению губернатора в честь Дня пожилого человека пенсионеры получат повышенную единовременную выплату в размере 700 руб. Кроме того, глава региона выступил с инициативой ввести дополнительную льготу для пенсионеров по транспортному налогу.



Полпред Н. Цуканов положительно оценил политическую и социально-экономическую ситуацию в области.



«За четыре года экономика региона действительно показала рост, возросли расходы бюджета на социальные нужды. Но я обращаю ваше внимание также на необходимость оперативного решения острых проблем», — отметил Н. Цуканов.

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