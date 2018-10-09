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В Екатеринбурге на 7 лет лишения свободы осужден директор застройщика ЖК «Кольцовский» за растрату средств пайщиков

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО АН «Базис» Владимира Ковалева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Он признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».



В ходе судебного следствия установлено, что 145 граждан заключили договоры паевого участия в строительстве с жилищно-строительным кооперативом «Авиатор», который являлся инвестором строительства многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Бахчиванджи в Екатеринбурге (ЖК «Кольцовский»).



Фактическое выполнение работ по возведению объекта на основании договора подряда выполняло ООО АН «Базис». Строительство ЖК «Кольцовский» было начато в IV квартале 2012 года с установленным сроком его завершения во II квартале 2015 года.



Государственный обвинитель представил доказательства того, что в период с июня 2014 года по август 2015 года Владимир Ковалев при пособничестве председателя правления ЖСК «Авиатор» присвоил и растратил денежные средства, поступившие от граждан в качестве паевых взносов в размере свыше 18,4 млн руб.



Так, директор ООО АН «Базис» заключал договоры займа с собой как физическим лицом, с председателем правления ЖСК «Авиатор», как физическим лицом, а также с другим юридическим лицом. По данным договорам займа денежные средства впоследствии не возвращены и на строительство дома не направлены.



«Кроме того, в период с января 2014 года по июнь 2015 года директор ООО АН «Базис» использовал свои полномочия вопреки интересам организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Указанные действия привели к причинению вреда правам и законным интересам ООО «АН «Базис», а также интересам прав граждан-пайщиков в виде нарушения сроков строительства, сдачи и ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию», — говорится в сообщении.



В июле 2018 года приговором Ленинского районного суда Екатеринбурга председатель правления ЖСК «Авиатор» Владимир Фатеев осужден за пособничество в присвоении и растрате и пособничество в злоупотреблении полномочиями на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга назначил наказание Владимиру Ковалеву в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, на определенный срок.

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