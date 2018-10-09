Кризис
С начала 2018 года более 110 тыс. свердловчан не смогли выехать за рубеж из-за долгов
9 октябрь 2018 (15:13)
С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 113 тыс. постановлений о временном ограничении должников в праве на выезд. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
Общая сумма задолженности жителей региона, к которым были применены санкции, составила более 100 млрд руб. Из этой суммы около 1 млрд руб. составляют долги по ЖКХ (на 10 тыс. человек), 1,2 млрд руб. — долги по уголовным штрафам (на 6,6 тыс. человек), 330 млн руб. — долги по налогам (на 2 тыс. 075 человек).
Еще 35 тыс. человек не смогли выехать за границу из-за долгов по кредитам на общую сумму 22 млрд руб.
Общая сумма задолженности жителей региона, к которым были применены санкции, составила более 100 млрд руб. Из этой суммы около 1 млрд руб. составляют долги по ЖКХ (на 10 тыс. человек), 1,2 млрд руб. — долги по уголовным штрафам (на 6,6 тыс. человек), 330 млн руб. — долги по налогам (на 2 тыс. 075 человек).
Еще 35 тыс. человек не смогли выехать за границу из-за долгов по кредитам на общую сумму 22 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С начала 2018 года более 110 тыс. свердловчан не смогли выехать за рубеж из-за долгов
- Судебные приставы Свердловской области вынесли более 47 тыс. постановлений о запрете выезда должников за пределы России
- С начала 2018 года более 32 тыс. свердловчан ограничили в праве выезда за границу
- С начала 2018 года более 32 тыс. свердловчан ограничили в праве выезда за границу
- С начала 2018 года из-за долгов не смогли покинуть страну 19,5 тыс. свердловчан