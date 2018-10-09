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В нескольких районах Екатеринбурга начали снимать уложенный на дороги асфальт
9 октябрь 2018 (12:55)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. В различных районах Екатеринбурга рабочие начали снимать асфальт, уложенный на дороги во время ремонта 2018 года.
Как сообщил на своей странице в Facebook сотрудник музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов, 5 октября 2018 года на улице Первомайской было отремонтировано дорожное полотно. 8 октября новый асфальт был срезан.
Как сообщили УрБК очевидцы, новое дорожное полотно демонтируют на мосту, который идет от улицы Белинского к улице Щербакова. С начала лета 2018 года на путепроводе ведется ремонт.
В микрорайоне Вторчермет на улице Титова рабочие этим летом обновили тротуарные дорожки, но впоследствии асфальт был убран и переложен вторично.
Как сообщил на своей странице в Facebook сотрудник музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов, 5 октября 2018 года на улице Первомайской было отремонтировано дорожное полотно. 8 октября новый асфальт был срезан.
Как сообщили УрБК очевидцы, новое дорожное полотно демонтируют на мосту, который идет от улицы Белинского к улице Щербакова. С начала лета 2018 года на путепроводе ведется ремонт.
В микрорайоне Вторчермет на улице Титова рабочие этим летом обновили тротуарные дорожки, но впоследствии асфальт был убран и переложен вторично.
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