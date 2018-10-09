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Официальный курс доллара США снизился на 57 коп., евро — на 78 коп.

УрБК, Москва, 09.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 56,53 коп., до 66,40 руб., курс евро — на 77,60 коп., до 76,21 руб.

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