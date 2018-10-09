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Суд обязал компанию «Новоуральский мясной двор» прекратить выпуск некачественной продукции

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга обязал ООО «Новоуральский мясной двор» прекратить противоправные действия по выпуску некачественной мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Сотрудники ведомства установили, что ООО «Новоуральский мясной двор» на протяжении 2017 года изготавливало и выпускало в оборот мясную продукцию категории А, Б и В. Речь идет о колбасе вареной «Докторской», колбасе вареной «Молочной», «Пельменях Сибирских», «Сардельках говяжьих», колбасе полукопченой «Краковской». Указанная продукция производилась с нарушением требований ГОСТ по составу используемого сырья, по органолептическим и физико-химическим показателям.



В связи с выявленными нарушениями Нижнетагильским отделом в отношении виновных должностных лиц организации и ее юридического лица в 2017 году составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.7 КоАП РФ. Однако ООО «Новоуральский мясной двор» продолжало нарушать требования действующего законодательства.



Тогда сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд с исковым заявлением в отношении неопределенного круга потребителей с требованиями признать действия ООО «Новоуральский мясной двор» по выпуску мясной продукции ненадлежащего качества противоправными.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев доводы ведомства, вынес решение об удовлетворении иска и обязал ООО «Новоуральский мясной двор» прекратить противоправные действия по выпуску некачественной мясной продукции.



Данное решение было обжаловано предприятием в апелляционном порядке в Свердловском областном суде, но судебная коллегия по гражданским делам определила оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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