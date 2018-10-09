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В Свердловской области число работников в сфере энергетики за год сократилось на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. В Свердловской области с августа 2017 года по август 2018 года количество работников в организациях по обеспечению электроэнергией, газом и паром сократилось на 3,5%, следует из материалов Свердловскстата.



К августу 2018 года количество сотрудников в отрасли составило 49 тыс. 063 человек. Также за указанный период снизилось число работников в организациях, предоставляющих административные услуги, (на 4,5%, до 42 тыс. 990 человек), в сфере здравоохранение (на 1,5%, до 123 тыс. 742 человек), а в организациях по добыче полезных ископаемых (на 1,7%, до 27 тыс. 143 человек).



В целом с августа 2017 года по август 2018 года количество работников в отраслях, которые мониторит Свердловскстат, выросло на 0,5%, до 1 млн 492 тыс. 509 человек.

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