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Суд признал банкротом ТПО «Екатеринбургский художественный фонд»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Творческо-производственное объединение «Екатеринбургский художественный фонд» (ЕХФ) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Организация создана в 1997 году. ТПО «Екатеринбургский художественный фонд» занимался реставрацией, производством скульптурных произведений и инженерно-художественных конструкций, созданием представительских интерьеров, проектированием зданий, сооружений и территорий.



В уральской столице ЕХФ участвовал в реставрации таких знаковых объектов, как дом купца Севастьянова, здание первого Екатеринбургского вокзала, Оперного театра, а также в воссоздании интерьеров Свердловской государственной филармонии.



В июне 2018 года в ООО «ТПО «ЕХФ» начался процесс ликвидации. С иском о собственном банкротстве компания обратилось в суд в июле. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 25 млн 224 тыс. руб. Основную ее часть — почти 25 млн руб. — составляет задолженность по аренде помещений перед Союзом художников России.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «ТПО «Екатеринбургский художественный фонд» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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