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Екатеринбургская городская дума не смогла сформировать профильные комиссии

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) на втором заседании VII созыва не смогли сформировать профильные комиссии.



В ходе обсуждения этого вопроса народные избранники решили создать постоянные комиссии. Кроме того, были сняты ограничения на максимальную численность в составах и установлен минимальный порог — в одной комиссии должно было состоять не менее четырех депутатов.



При формировании групп у народных избранников возникли сложности. Для комиссий по муниципальной собственности, по экономической политике и по безопасности жизнедеятельности в ЕГД не набралось достаточного количества депутатов.



Максимальное количество участников заседания записались в комиссию по местному управлению (21 человек) и в комиссию по городскому хозяйству (19 человек).



Итоговое решение по сформированным комиссиям ЕГД утвердить не смогла. «За» принятие решения проголосовали 15 депутатов, «против» — 14, воздержались шесть народных избранников.



Отметим, что традиционно с ноября в профильных комиссиях ЕГД начинается обсуждение городского бюджета.

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