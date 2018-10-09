Новости дня

Борис Дубровский: Подготовка к саммитам ШОС и БРИКС ведется строго по графику

УрБК, Челябинск, 09.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал полпреду президента России в УрФО Николаю Цуканову о текущей ситуации в регионе. Отдельной темой разговора стало проведение в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Губернатор сообщил, что работа по всем ключевым направлениям подготовки к саммитам ведется строго по графику, срывов и отступлений нет.



«Рабочие совещания и объезды пообъектно проводятся еженедельно. Принципиально важный момент — по реконструкции аэродромной инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы. Федеральным правительством принято решение о переносе сроков финансирования с 2020-2021 годов на более ранний период», — отметил Б. Дубровский.



Ранее глава региона обратился к представителям федеральной власти с просьбой ускорить финансирование строительства аэродрома челябинского аэропорта. Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития РФ было поручено проработать вопрос. На прошлой неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить около 1 млрд руб. на реконструкцию объекта уже в 2018-2019 годах.



Напомним, указ о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году подписал президент РФ Владимир Путин. Общая сумма вложений в рамках подготовки к мероприятию составит от 40 до 50 млрд рублей. В преддверии саммита в городе пройдет масштабное обновление городской инфраструктуры. Так, в столице региона построят конгресс-холл, порядка двух десятков объектов для размещения участников и гостей саммита, реконструируют аэропорт и набережную.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: