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Борис Дубровский: Подготовка к саммитам ШОС и БРИКС ведется строго по графику
9 октябрь 2018 (12:39)
УрБК, Челябинск, 09.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал полпреду президента России в УрФО Николаю Цуканову о текущей ситуации в регионе. Отдельной темой разговора стало проведение в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.
Губернатор сообщил, что работа по всем ключевым направлениям подготовки к саммитам ведется строго по графику, срывов и отступлений нет.
«Рабочие совещания и объезды пообъектно проводятся еженедельно. Принципиально важный момент — по реконструкции аэродромной инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы. Федеральным правительством принято решение о переносе сроков финансирования с 2020-2021 годов на более ранний период», — отметил Б. Дубровский.
Ранее глава региона обратился к представителям федеральной власти с просьбой ускорить финансирование строительства аэродрома челябинского аэропорта. Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития РФ было поручено проработать вопрос. На прошлой неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить около 1 млрд руб. на реконструкцию объекта уже в 2018-2019 годах.
Напомним, указ о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году подписал президент РФ Владимир Путин. Общая сумма вложений в рамках подготовки к мероприятию составит от 40 до 50 млрд рублей. В преддверии саммита в городе пройдет масштабное обновление городской инфраструктуры. Так, в столице региона построят конгресс-холл, порядка двух десятков объектов для размещения участников и гостей саммита, реконструируют аэропорт и набережную.
Губернатор сообщил, что работа по всем ключевым направлениям подготовки к саммитам ведется строго по графику, срывов и отступлений нет.
«Рабочие совещания и объезды пообъектно проводятся еженедельно. Принципиально важный момент — по реконструкции аэродромной инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы. Федеральным правительством принято решение о переносе сроков финансирования с 2020-2021 годов на более ранний период», — отметил Б. Дубровский.
Ранее глава региона обратился к представителям федеральной власти с просьбой ускорить финансирование строительства аэродрома челябинского аэропорта. Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития РФ было поручено проработать вопрос. На прошлой неделе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить около 1 млрд руб. на реконструкцию объекта уже в 2018-2019 годах.
Напомним, указ о проведении в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году подписал президент РФ Владимир Путин. Общая сумма вложений в рамках подготовки к мероприятию составит от 40 до 50 млрд рублей. В преддверии саммита в городе пройдет масштабное обновление городской инфраструктуры. Так, в столице региона построят конгресс-холл, порядка двух десятков объектов для размещения участников и гостей саммита, реконструируют аэропорт и набережную.
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