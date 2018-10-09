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В Екатеринбурге из-за ветра повреждены линии электроснабжения поселка Садовый
9 октябрь 2018 (12:24)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. В Екатеринбурге из-за шквалистого ветра возникли перебои с электроснабжением в поселке Садовый, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбургская электросетевая компания».
По данным ЕЭСК, в целом 9 октября 2018 года с 02.00 под удар стихии в Екатеринбурге попали несколько воздушных линий электропередачи низкого и среднего напряжения (0,4-6, 10 кВ).
«В результате без электроснабжения частично остались бытовые потребители в частном секторе и некоторые садоводческие товарищества в отдаленных районах Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Проведение ремонтных работ осложнено сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями. Скорость ветра доходит до 15 м/с.
Ранее ОАО «МРСК Урала» сообщило, что из-за шквалистого ветра без электроснабжения остались 8 тыс. человек.
По данным ЕЭСК, в целом 9 октября 2018 года с 02.00 под удар стихии в Екатеринбурге попали несколько воздушных линий электропередачи низкого и среднего напряжения (0,4-6, 10 кВ).
«В результате без электроснабжения частично остались бытовые потребители в частном секторе и некоторые садоводческие товарищества в отдаленных районах Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Проведение ремонтных работ осложнено сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями. Скорость ветра доходит до 15 м/с.
Ранее ОАО «МРСК Урала» сообщило, что из-за шквалистого ветра без электроснабжения остались 8 тыс. человек.
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