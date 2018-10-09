Кризис
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не исключил остановку метро в 2019 году из-за недостатка финансирования
9 октябрь 2018 (12:01)
В екатеринбургском метрополитене в 2019 году может остановиться движение поездов из-за неудовлетворительного состояния вагонов. Об этом в эфире программы «Открытая студия» заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
«Если в 2019 году мы не решаем проблему с нашими поездами в метро, оно может остановиться, потому что будет запрещена его эксплуатация», — пояснил А. Высокинский.
По его словам, этот вопрос уже обсуждался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, и по этой проблеме достигнуто понимание. Вместе с тем глава города не уточнил, повлияют ли переговоры на увеличение финансирования екатеринбургского метрополитена.
Также глава Екатеринбурга прокомментировал грядущую транспортную реформу. По его словам, для полноценного движения по новой маршрутной сети нужно две ветки метро. Однако ничего конкретного о перспективах строительства второй линии глава города не сказал.
В 2017 года в администрации Екатеринбурга констатировали, что в метрополитене необходимо обновить около 50 вагонов.
«Если в 2019 году мы не решаем проблему с нашими поездами в метро, оно может остановиться, потому что будет запрещена его эксплуатация», — пояснил А. Высокинский.
По его словам, этот вопрос уже обсуждался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, и по этой проблеме достигнуто понимание. Вместе с тем глава города не уточнил, повлияют ли переговоры на увеличение финансирования екатеринбургского метрополитена.
Также глава Екатеринбурга прокомментировал грядущую транспортную реформу. По его словам, для полноценного движения по новой маршрутной сети нужно две ветки метро. Однако ничего конкретного о перспективах строительства второй линии глава города не сказал.
В 2017 года в администрации Екатеринбурга констатировали, что в метрополитене необходимо обновить около 50 вагонов.
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