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Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов оштрафовали на 400 тыс. рублей за загрязненные земли
9 октябрь 2018 (12:00)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Синарский районный суд г. Каменска-Уральского оштрафовал ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (ОАО «КУЗОЦМ») на 400 тыс. руб. за невыполнение обязанностей по рекультивации земель. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
В июле 2017 года Роспотребнадзор выявил на предприятии нарушения законодательства в сфере природопользования и окружающей среды. В ходе проверки инспекторы взяли пробы почв в зоне влияния рекультивируемой карты шламоприемника предприятия. По результатам лабораторных исследований в пробах почв установлено наличие превышения нормативов ПДК, ОКД и условно-фоновых значений.
Роспотребнадзор возбудил административное производство по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Синарским районным судом г. Каменска-Уральского ОАО «КУЗОЦМ» было оштрафовано на 400 тысяч руб. Представитель предприятия обжаловал решение в вышестоящей инстанции.
«В апелляции защитник настаивал на том, что должностное лицо не имело права для составления протокола о правонарушении, так как истек срок давности привлечения к административной ответственности. Однако этот довод в суде был опровергнут. Согласно КоАП РФ, срок давности за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования равен одному году. А обстоятельства совершенного ОАО «КУЗОЦМ» административного правонарушения подтверждены протоколом, актом проверки и иными материалами дела», — пояснили в пресс-службе.
Свердловский областной суд оставил решение в силе.
В июле 2017 года Роспотребнадзор выявил на предприятии нарушения законодательства в сфере природопользования и окружающей среды. В ходе проверки инспекторы взяли пробы почв в зоне влияния рекультивируемой карты шламоприемника предприятия. По результатам лабораторных исследований в пробах почв установлено наличие превышения нормативов ПДК, ОКД и условно-фоновых значений.
Роспотребнадзор возбудил административное производство по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Синарским районным судом г. Каменска-Уральского ОАО «КУЗОЦМ» было оштрафовано на 400 тысяч руб. Представитель предприятия обжаловал решение в вышестоящей инстанции.
«В апелляции защитник настаивал на том, что должностное лицо не имело права для составления протокола о правонарушении, так как истек срок давности привлечения к административной ответственности. Однако этот довод в суде был опровергнут. Согласно КоАП РФ, срок давности за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования равен одному году. А обстоятельства совершенного ОАО «КУЗОЦМ» административного правонарушения подтверждены протоколом, актом проверки и иными материалами дела», — пояснили в пресс-службе.
Свердловский областной суд оставил решение в силе.
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