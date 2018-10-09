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Несколько рейсов в Кольцово было задержано из-за шквалистого ветра
9 октябрь 2018 (11:41)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Рейс авиакомпании «Россия» из Антальи в Екатеринбург был задержан на несколько часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.
Из-за шквалистого ветра борт совершил вынужденную посадку в Челябинске. В Екатеринбург самолет прибыл 9 октября 2018 года в 05.55 при ожидаемом времени 02.00.
Кроме того, в Кольцово задержан вылет рейса турецкой авиакомпании Atlasglobal в Даламан. Взлет борта перенесен с 14.30 на 17.20.
Из-за шквалистого ветра борт совершил вынужденную посадку в Челябинске. В Екатеринбург самолет прибыл 9 октября 2018 года в 05.55 при ожидаемом времени 02.00.
Кроме того, в Кольцово задержан вылет рейса турецкой авиакомпании Atlasglobal в Даламан. Взлет борта перенесен с 14.30 на 17.20.
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