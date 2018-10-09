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Перевод россиян на новый тип паспорта будет стоить 114,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.10.2018. В правительстве РФ вернулись к обсуждению перехода на электронный паспорт. По данным «Ведомостей», 17 сентября прошло очередное совещание по концепции паспорта, которое провел глава кабинета министров Дмитрий Медведев.



Электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе правительства.



По словам источника «Ведомостей», речь идет об объединении в одном документе всех данных человека — паспорта, СНИЛСа, водительских прав. Одновременно с этим будет создан единый реестр всех данных всех россиян, добавил собеседник издания. Как утверждает другой источник, пока правительство предполагает, что в электронном паспорте будут слепок лица для распознавания, отпечатки пальцев, электронная подпись и код доступа к цифровому профилю.



Перевод граждан на новый тип паспорта обойдется в 114,4 млрд руб. до 2024 года, — соответствующие данные приводятся в паспорте программы «Цифровой экономики», который рассматривался на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 17 сентября. Собрать нужную сумму планируется за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта.

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