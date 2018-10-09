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Строить велодорожки в Шарташском лесопарке будет компания «Урал Инжиниринг»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. В Екатеринбурге ООО «Урал Инжиниринг» избрано подрядчиком на капремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек в Шарташском лесопарке. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.



Аукцион состоялся 8 октября. Помимо ООО «Урал Инжиниринг», занимающегося также реконструкцией цирка в уральской столице, в торгах приняло участие ООО «УралДорТехнологии».



Начальная цена контракта составляла 360 млн 227 тыс. руб. ООО «Урал Инжиниринг» предложило выполнить работы за 331 млн 409 тыс. руб.



Напомним, контракт включает капитальный ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек, начиная от ул. Отдыха в северо-западной части парка и заканчивая на примыкании к ул. Поселок Пески в южной части.



Работы будут осуществляться в два этапа: до 31 октября 2018 года подрядчик должен будет разработать всю необходимую документацию, с ноября 2018 года по 20 декабря 2020 года — осуществить строительство дорог.



Источником финансирования проекта выступает бюджет Свердловской области.

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