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В Свердловской области из-за шквалистого ветра 8 тыс. человек остались без электроснабжения

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. В связи с ухудшением погодных условий — шквалистого ветра с отдельными порывами до 25 м/с — без электроснабжения остались населенные пункты в Ревдинском, Режевском, Сысертском, Белоярском, Арамильском, Среднеуральском, Горноуральском городских округах. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».



Без электроснабжения находится около 8 тыс. человек в 45 населенных пунктах. Речь идет в основном о линиях электропередачи 10 кВ и ниже. Аварийно-восстановительные бригады ОАО «МРСК Урала» оперативно приступили к устранению последствий непогоды еще ночью. Всего на энергообъектах сейчас трудится порядка 30 бригад, оснащенных всей необходимой спецтехникой.



«Энергетики «МРСК Урала» прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения жителей региона. Работы осложнены продолжающимися в регионе порывами ветра. Погодные условия препятствуют использованию автогидроподъмников. В свердловском подразделении «МРСК Урала» с ночи действует режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.



Информацию о ходе восстановительных работ можно получить по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).

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