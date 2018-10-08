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Выпускники программы «Будущее Белой металлургии» Группы ЧТПЗ смогут пройти военную службу в подшефной воинской части

УрБК, Челябинск, 08.10.2018. Группа ЧТПЗ, Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева и Министерство обороны Российской Федерации заключили соглашение о системе взаимодействия. Согласно документу, выпускники техникума, прошедшие обучение по образовательной программе Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии», смогут проходить обязательную военную службу по призыву на Южном Урале — в воинской части 14-ой армии ВВС и ПВО Министерства обороны. Первые 10 выпускников корпоративной образовательной программы примут военную присягу уже в конце 2018 года, сообщает пресс-служба предприятия.



Подписание соглашения стало результатом реализации поручения президента России Владимира Путина Министерству обороны. Данное соглашение позволит Группе ЧТПЗ сохранить квалифицированные кадры, а также повысит эффективность военно-патриотического воспитания молодежи и укрепит престиж военной службы по призыву.



В марте 2018 года на совещании под руководством Владимира Путина, посвященном развитию системы среднего профессионального образования, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров поднял вопрос о создании нормативной базы для тиражирования по стране опыта компании по взаимодействию с подшефной воинской частью в посёлке Горный Щит Свердловской области. По итогам совещания президент поручил Министерству обороны рассмотреть предложение Группы ЧТПЗ об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, взаимодействующих с компанией, в регионах ее присутствия.



«Группа ЧТПЗ выражает признательность руководству страны и Министерству обороны за возможность тиражировать наш опыт взаимодействия с подшефной воинской частью в регионах присутствия. В рядах Вооруженных Сил будущие металлурги продолжают личностное и профессиональное развитие, не теряя при этом связи с компанией. Благодаря этому партнерству Группа ЧТПЗ сохраняет квалифицированные кадры после прохождения ими срочной службы, выявляет лидерские качества будущих бригадиров, начальников участков и смен. Компания планирует продолжить тиражировать положительный опыт взаимодействия с воинскими частями и на другие регионы своего присутствия», — отметил акционер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.



«Взаимодействие с учебным заведением и Группой ЧТПЗ позволит нашей части формировать целевой набор из числа выпускников корпоративной образовательной программы, эффективно реализовывать комплекс мероприятий по допризывной подготовке студентов, информировать предприятие о качестве прохождения службы будущими металлургами», ― рассказал командир воинской части, полковник Сергей Тихонов.



Воинская часть 14-ой армии ВВС и ПВО Министерства обороны России стала второй подшефной частью, где выпускники корпоративной образовательной программы смогут проходить службу. В 2012 году Группа ЧТПЗ в рамках государственно-частного партнерства заключила соглашение с Министерством обороны России, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в посёлке Горный Щит Свердловской области. За шесть лет сотрудничества службу в Горном Щите прошел 221 будущий металлург, 70% из них после увольнения в запас трудоустроились в Группу ЧТПЗ.



Группа ЧТПЗ в формате государственно-частного партнерства реализует программу по подготовке квалифицированных кадров «Будущее Белой металлургии» в Свердловской области и Челябинской областях, а также проект «Колледж будущего Татарстана» в Альметьевске. В настоящее время более 1 500 студентов обучается по образовательным проектам компании в трех регионах присутствия.

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