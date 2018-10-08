Кризис

В сентябре непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 3,9%

В сентябре 2018 года непродовольственные товары в Свердловской области подорожали на 3,9% по отношению к сентябрю прошлого года, следует из данных Свердловскстата.



Продовольственные товары без учета алкоголя за год подорожали на 1,1%, алкогольные напитки выросли в цене на 2,6%, стоимость услуг выросла на 2,3%.



В целом все товары и услуги в сентябре 2018 года стали дороже на 2,9% относительно сентября прошлого года и на 2,86% относительно августа этого года.

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