Новости дня
«Уральские авиалинии» начинают распродажу авиабилетов на рейсы в Германию
8 октябрь 2018 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявляет о распродаже авиабилетов на вылеты в Германию из Москвы, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Стоимость рейса Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва составит от 10 тыс. 999 руб. за полет туда-обратно. Рейсы выполняются по будням. Москва — Мюнхен — Москва — от 9 тыс. 950 руб. (туда-обратно). Полеты в Мюнхен осуществляются два раза в неделю.
Приобрести билеты можно с 8 по 16 октября 2018 года на вылеты с 15 октября по 31 ноября 2018 года.
«Невероятно разный Мюнхен в независимости от времени года поражает путешественников своими красотами и развлечениями: от неудержимого чревоугодия до высокодуховных экскурсий. А деловой Франкфурт является одним из самых красивых городов Германии, который еще не успели облюбовать толпы туристов. Здесь вы найдете все: от небоскребов «Майнхэттена» и величественного собора до зоопарка и дома музея Гете», — отмечают в авиакомпании.
Приобретайте билеты на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
Стоимость рейса Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва составит от 10 тыс. 999 руб. за полет туда-обратно. Рейсы выполняются по будням. Москва — Мюнхен — Москва — от 9 тыс. 950 руб. (туда-обратно). Полеты в Мюнхен осуществляются два раза в неделю.
Приобрести билеты можно с 8 по 16 октября 2018 года на вылеты с 15 октября по 31 ноября 2018 года.
«Невероятно разный Мюнхен в независимости от времени года поражает путешественников своими красотами и развлечениями: от неудержимого чревоугодия до высокодуховных экскурсий. А деловой Франкфурт является одним из самых красивых городов Германии, который еще не успели облюбовать толпы туристов. Здесь вы найдете все: от небоскребов «Майнхэттена» и величественного собора до зоопарка и дома музея Гете», — отмечают в авиакомпании.
Приобретайте билеты на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» предлагают в октябре авиабилеты по специальным ценам
- «Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы в Германию из Москвы и Санкт-Петербурга
- «Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Карши
- «Уральские авиалинии» снизили тарифы на перелеты по маршруту Барнаул — Москва — Барнаул
- «Уральские авиалинии» открывают продажу билетов из Москвы в Мюнхен по спеццене