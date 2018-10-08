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Двое екатеринбуржцев обвиняются в грабежах и разбойных нападениях на водителей грузовиков

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. Заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г. Екатеринбурга 1971 и 1986 года рождения, которые обвиняются в грабежах и разбойном нападении на водителей грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Они обвиняются в совершении преступлений по части 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья», части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия».



По версии следствия, ранее судимые жители г. Екатеринбурга и два неустановленных лица разработали схему, заключавшуюся в нападении на водителей грузового автотранспорта, чтобы похитить у них имущество и топливные карты.



Злоумышленники ездили по федеральным трассам Екатеринбурга и Свердловской области и искали отдельно стоящие грузовые автомашины на обочине. После этого они проникали в салон, угрожали водителям и похищали у них денежные средства, сотовые телефоны, а также топливные карты. При помощи последних они заправляли автомобили за денежное вознаграждение.



Преступления были совершены на территории Екатеринбурга, Первоуральска, Березовского, а также пос. Ачит. Всего злоумышленники причинили ущерб на общую сумму более 450 тыс. руб.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Березовский городской суд. Санкция части 2 статьи 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, санкция части 2 статьи 162 УК РФ — наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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