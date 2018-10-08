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Минстрой России с марта 2019 года снял запрет на использование алюминиевой электропроводки
8 октябрь 2018 (16:30)
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. Минстрой России разрешил использовать алюминиевую электропроводку при строительстве жилья и общественных зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Министерство утвердило изменение к своду правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Новые правила вступят в силу 19 марта 2019 года», — пояснили в пресс-службе.
Предложение об использовании алюминиевой электропроводки внесла компания «Русал», также отметили в министерстве. Запрет на него в РФ был обусловлен соображениями безопасности, однако, по мнению компании, современные сплавы на основе алюминия могут использоваться в производстве такой продукции.
«Министерство утвердило изменение к своду правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Новые правила вступят в силу 19 марта 2019 года», — пояснили в пресс-службе.
Предложение об использовании алюминиевой электропроводки внесла компания «Русал», также отметили в министерстве. Запрет на него в РФ был обусловлен соображениями безопасности, однако, по мнению компании, современные сплавы на основе алюминия могут использоваться в производстве такой продукции.
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