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На дорогах Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 м/с 8 и 9 октября

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 8 октября, ночью и днем 9 октября местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 м/с и более.



ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

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