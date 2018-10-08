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На дорогах Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 м/с 8 и 9 октября
8 октябрь 2018 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 8 октября, ночью и днем 9 октября местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 м/с и более.
ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
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