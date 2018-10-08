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«МегаФон» показал преимущества цифровизации бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В рамках форума «Цифровые технологии: новые возможности для бизнеса» эксперты «МегаФона» показали деловому сообществу Екатеринбурга как цифровизация ускоряет развитие целых отраслей на Урале. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Уже сегодня конкурентоспособность компаний определяется уровнем их цифровизации. Мы отмечаем увеличение спроса корпораций на цифровые решения в среднем на 15% в год. Одно из ключевых направлений — интернет вещей. За последний год рост количества IoT-sim-карт составил 30%. Мы готовы развернуть систему онлайн-мониторинга автопарка, персонала и интернет вещей в любой сфере, будь то логистика, транспорт или производство», — рассказал Валерий Величко, директор «МегаФона» на Урале.



По статистике «МегаФона», среди регионов УрФО свердловский бизнес в лидерах по автоматизации и удаленному управлению, следом идут Тюменская и Челябинская области. В разрезе отраслей по уровню цифровизации в регионах РФ лидирует электроника (45%), автопромышленность (41%) и производство (35%).



«Один из примеров развития интернета вещей — концепция «Connected Cars», когда к сети подключаются не только простые устройства, но даже автомобили. В этом направлении сейчас активно работают автомобильные концерны», — отметил Камиль Гайнуддинов, старший менеджер компании Huawei в России. — Управление транспортными средствами станет не только удобным, но и безопасным с помощью единого центра управления движением, обеспечить это смогут сети 5G. Вместе с «МегаФоном» мы впервые презентовали в Екатеринбурге наш проект «Автомобиль будущего». Этот кейс — погружение в виртуальную реальность, где дорожную ситуацию помогают контролировать сети будущего».



По оценке глобального института, McKinsey (MGI), в ближайшие 20 лет до 50% рабочих операций в мире могут быть автоматизированы. «МегаФон» уже использует и предлагает бизнесу такие решения даже при подборе линейного персонала.



«Для привлечения специалистов в контактный центр в нашей группе компаний мы использовали цифровой подбор. Применение цифровых инструментов и профилей «идеального» сотрудника, построенных на основе больших данных, помогло достичь укомплектованности штата на 98%. Теперь мы предлагаем это готовое решение для корпоративных клиентов и подбираем линейный персонал для наших партнеров. Это могут быть сотрудники магазинов или ресторанов, специалисты контактных центров, операционисты в банках», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

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