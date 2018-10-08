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В Свердловской области количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 60%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. На 1 сентября 2018 года банки выдали жителям Свердловской области более 31,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму почти в 60 млрд руб. Это почти на 60% больше по количеству и более чем на 72% по сумме к уровню 1 сентября 2017 года. Всего задолженность по ипотечным кредитам жителей Свердловской области увеличилась за 12 месяцев на 24% до 197,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



На высокие темпы выдачи ИЖК в регионе повлияло снижение банками ипотечных ставок. На 1 сентября 2018 года банки Свердловской области выдавали ипотеку в среднем под 9,5%. Год назад — под 10,6%. А самые высокие ипотечные ставки были в марте 2015 года — 14,9% годовых.



Всего в Уральском регионе на 1 сентября 2018 года было выдано почти 172 тыс. ипотек (+53% к аналогичному показателю прошлого года) на сумму почти в 302 млрд руб. (+ 67%). Задолженность жителей Урала по ИЖК превысила в текущем году величину в 1 трлн руб. и составляет в настоящее время 1 трлн 72 млрд руб.



«Увеличение активности населения по ипотеке обусловлено во многом реализацией отложенного спроса. Сейчас ипотечные жилищные кредиты берут в основном те, кто откладывал покупку квартиры в ожидании лучших процентных ставок. Согласно проводимому Уральским главным управлением обследованию кредитных организаций, в ближайшей перспективе ожидается продолжение спроса на ипотеку, что будет способствовать дальнейшему росту кредитного портфеля. Вместе с тем банки отбирают заемщиков достаточно осторожно, что отражается в снижении доли просроченной задолженности в кредитах, в том числе по ипотеке», — отметила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

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