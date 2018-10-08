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В августе 2018 года жители России забрали со своих счетов 141 млрд рублей
8 октябрь 2018 (15:47)
УрБК, Москва, 08.10.2018. Россияне в августе 2018 года забрали с банковских вкладов больше средств, чем разместили — отток составил 141 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на «Мониторинг экономической ситуации в России», подготовленный РАНХиГС и Институтом Гайдара.
Ранее Банк России сообщал, что вклады населения в банках РФ за август снизились на 0,6% и составили 27,4 трлн руб. ЦБ указал, что в целом вклады, как направление вложения сбережений населения, несколько потеряли свою привлекательность — связано это с изменением поведенческой модели населения, которая сопровождается снижением доли сбережений в структуре использования доходов.
«В августе 2018 года был даже зафиксирован отток средств с банковских вкладов населения в размере 141 млрд руб. В августе, январе и мае физические лица также забрали больше средств со своих банковских счетов, чем разместили», — пишут авторы исследования.
В нем указывается, что в августе на 28 млрд руб. сократились средства на рублевых счетах и депозитах физических лиц и на 1,7 млрд долл. США снизились средства в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.
Ранее Банк России сообщал, что вклады населения в банках РФ за август снизились на 0,6% и составили 27,4 трлн руб. ЦБ указал, что в целом вклады, как направление вложения сбережений населения, несколько потеряли свою привлекательность — связано это с изменением поведенческой модели населения, которая сопровождается снижением доли сбережений в структуре использования доходов.
«В августе 2018 года был даже зафиксирован отток средств с банковских вкладов населения в размере 141 млрд руб. В августе, январе и мае физические лица также забрали больше средств со своих банковских счетов, чем разместили», — пишут авторы исследования.
В нем указывается, что в августе на 28 млрд руб. сократились средства на рублевых счетах и депозитах физических лиц и на 1,7 млрд долл. США снизились средства в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.
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