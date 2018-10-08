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За 2018 год жители Екатеринбурга составили претензий на сумму 19,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. За 9 месяцев 2018 года в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провели более 13,8 тыс. консультаций по вопросам защиты прав потребителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.



48% потребителей обращались по вопросам продажи непродовольственных товаров: продажа технически-сложных товаров — 29%, мобильных телефонов — 23%, мебели — 18%, одежды и обуви — 12%, продажа товаров дистанционным способом — 7%, продажа пластиковых окон — 5%.



12% потребителей — по вопросам оказания финансовых услуг, 11% — жилищно-коммунальных услуг, 6% — бытовых услуг.



Также в этот период подготовлено 702 претензии на сумму более 19,7 млн руб. Из них 99 претензий — по продаже технически-сложных товаров бытового назначения, 93 — по продаже мобильных телефонов, 72 — по вопросам оказания финансовых услуг, 62 — по продаже мебели, 50 — по оказанию услуг ЖКХ,



При этом более половины — 57% претензий на сумму более 8 млн руб. — удовлетворено в добровольном досудебном порядке.

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