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Задолженность компании «РоссТур» перед туроператорами может превысить 3,5 млн долл. США

УрБК, Москва, 08.10.2018. Задолженность компании «РоссТур» перед туроператорами может составлять более 3,5 млн долл. США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.



Ранее начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия сообщала изданию, что порядка 90% туристов «РоссТура» заключали договоры с другими туроператорами, партнерами компании и в случае остановки туроператорской деятельности «РоссТура» не смогут получить выплаты по фингарантиям. В этой ситуации компания выступала как агент.



«По предварительным оценкам, число туристов «РоссТура» в октябре может составлять порядка 10 тыс. человек, а общая задолженность операторам превышать 200 млн руб. Учитывая размеры «РоссТура», он пропускал через себя ежегодно не менее 100 тыс. туристов, из них на май-октябрь обычно приходится не менее 70% всего объема (примерно по 10 тыс. туров в месяц). Глубина оплаты в турагентствах в среднем больше двух недель — соответственно, минимум 5 тыс. туристов. При средней стоимости одной путевки в 700 долл. США общая сумма за 5 тыс. составит 3,5 млн долл. США или 230 млн руб.», — считает И. Тюрина.



По ее словам, не исключено, что речь идет и о гораздо больших суммах, так как «РоссТур» было по силам обслуживать ежегодно не 100 тыс. туристов, а вдвое больше.



Напомним, 2 октября «РоссТур» заявил о приостановке сотрудничества с рядом крупных операторских компаний-партнеров — «Пегас Туристик», «КоралТревел» и «Санмар». С остальными туроператорами компания продолжает работать. Как сообщил ее руководитель Александр Недополз, в настоящее время «РоссТур» ищет возможности привлечения инвесторов для погашения задолженности перед партнерами.

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