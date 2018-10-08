Новости дня
Задолженность компании «РоссТур» перед туроператорами может превысить 3,5 млн долл. США
8 октябрь 2018 (14:44)
УрБК, Москва, 08.10.2018. Задолженность компании «РоссТур» перед туроператорами может составлять более 3,5 млн долл. США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
Ранее начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия сообщала изданию, что порядка 90% туристов «РоссТура» заключали договоры с другими туроператорами, партнерами компании и в случае остановки туроператорской деятельности «РоссТура» не смогут получить выплаты по фингарантиям. В этой ситуации компания выступала как агент.
«По предварительным оценкам, число туристов «РоссТура» в октябре может составлять порядка 10 тыс. человек, а общая задолженность операторам превышать 200 млн руб. Учитывая размеры «РоссТура», он пропускал через себя ежегодно не менее 100 тыс. туристов, из них на май-октябрь обычно приходится не менее 70% всего объема (примерно по 10 тыс. туров в месяц). Глубина оплаты в турагентствах в среднем больше двух недель — соответственно, минимум 5 тыс. туристов. При средней стоимости одной путевки в 700 долл. США общая сумма за 5 тыс. составит 3,5 млн долл. США или 230 млн руб.», — считает И. Тюрина.
По ее словам, не исключено, что речь идет и о гораздо больших суммах, так как «РоссТур» было по силам обслуживать ежегодно не 100 тыс. туристов, а вдвое больше.
Напомним, 2 октября «РоссТур» заявил о приостановке сотрудничества с рядом крупных операторских компаний-партнеров — «Пегас Туристик», «КоралТревел» и «Санмар». С остальными туроператорами компания продолжает работать. Как сообщил ее руководитель Александр Недополз, в настоящее время «РоссТур» ищет возможности привлечения инвесторов для погашения задолженности перед партнерами.
Ранее начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия сообщала изданию, что порядка 90% туристов «РоссТура» заключали договоры с другими туроператорами, партнерами компании и в случае остановки туроператорской деятельности «РоссТура» не смогут получить выплаты по фингарантиям. В этой ситуации компания выступала как агент.
«По предварительным оценкам, число туристов «РоссТура» в октябре может составлять порядка 10 тыс. человек, а общая задолженность операторам превышать 200 млн руб. Учитывая размеры «РоссТура», он пропускал через себя ежегодно не менее 100 тыс. туристов, из них на май-октябрь обычно приходится не менее 70% всего объема (примерно по 10 тыс. туров в месяц). Глубина оплаты в турагентствах в среднем больше двух недель — соответственно, минимум 5 тыс. туристов. При средней стоимости одной путевки в 700 долл. США общая сумма за 5 тыс. составит 3,5 млн долл. США или 230 млн руб.», — считает И. Тюрина.
По ее словам, не исключено, что речь идет и о гораздо больших суммах, так как «РоссТур» было по силам обслуживать ежегодно не 100 тыс. туристов, а вдвое больше.
Напомним, 2 октября «РоссТур» заявил о приостановке сотрудничества с рядом крупных операторских компаний-партнеров — «Пегас Туристик», «КоралТревел» и «Санмар». С остальными туроператорами компания продолжает работать. Как сообщил ее руководитель Александр Недополз, в настоящее время «РоссТур» ищет возможности привлечения инвесторов для погашения задолженности перед партнерами.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «РоссТур»: на грани выбывания
- Компания «РоссТур» планирует отказаться от туроператорской деятельности
- Компания «РоссТур» планирует отказаться от туроператорской деятельности
- Туристическая компания «РоссТур» приостановила сотрудничество с тремя туроператорами
- «Коммерсантъ» и Алексей Охлопков: Покупка вышла боком