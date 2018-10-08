Кризис
Физические лица забрали с валютных счетов в Сбербанке в сентябре 130 млрд рублей
8 октябрь 2018 (14:12)
Отток валютных депозитов населения из Сбербанка продолжился в сентябре — остатки на валютных счетах физических лиц в Сбербанке сократились на 130 млрд руб. до 2,080 трлн руб. Об этом пишет «Рейтер» на основе собственных расчетов по данным оборотной ведомости Сбербанка за сентябрь.
С учетом укрепления рубля (доллар США за сентябрь потерял 3%) объем валютных депозитов сократился до 31,7 млрд долл. с $32,5 млрд долл.
Сокращение рублевых остатков составило 70 млрд руб. до 9,467 трлн руб., согласно подсчетам Рейтер.
В пресс-службе Сбербанка подтвердили отток валютных депозитов на 900 млн долл. США в сентябре (все иностранные валюты в долларовом эквиваленте), однако указали что параллельно с этим был приток средств юрлиц на сумму около 1,5 млрд долл. США.
С учетом укрепления рубля (доллар США за сентябрь потерял 3%) объем валютных депозитов сократился до 31,7 млрд долл. с $32,5 млрд долл.
Сокращение рублевых остатков составило 70 млрд руб. до 9,467 трлн руб., согласно подсчетам Рейтер.
В пресс-службе Сбербанка подтвердили отток валютных депозитов на 900 млн долл. США в сентябре (все иностранные валюты в долларовом эквиваленте), однако указали что параллельно с этим был приток средств юрлиц на сумму около 1,5 млрд долл. США.
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