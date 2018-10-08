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Банк России сообщил о массовых процедурах банкротств заемщиков банка «Югра»

УрБК, Москва, 08.10.2018. Заемщики-юридические лица банка «Югра» не хотят возвращать свои долги на сумму около 267 млрд руб. Об этом сообщается в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова, адресованного председателю комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову.



«По состоянию на 15.09.2018 вся задолженность юридических лиц является просроченной, 133 заемщика с совокупным объемом задолженности в 266,94 млрд руб. имеют просроченную задолженность по основному долгу и/или процентам длительностью свыше 90 дней. Более того, заемщиками банка предпринимаются активные меры, направленные на минимизацию вероятности возврата средств банку как кредитору, — в отношении 29 заёмщиков (совокупная задолженность составляет 144,94 млрд руб.) начаты процедуры ликвидации/банкротства, в отношении 106 компаний (совокупная задолженность составляет 234,44 млрд руб., в том числе 21 компания, находящаяся в стадии ликвидации, с задолженностью 108,94 млрд руб.). Контрагентами опубликованы сообщения о намерении предъявить иск о банкротстве, в отношении 1 компании принято решение об исключении ее из ЕГРЮЛ», — указано в тексте письма.



По мнению ЦБ РФ, массовое невыполнение заемщиками, поручителями и залогодателями своих договорных обязательств является причиной вовлечения временной администрации в многочисленные судебные разбирательства.



«Временной администрацией по управлению ПАО БАНК «ЮГРА» направлено 280 требований к заёмщикам по досудебному урегулированию задолженности и к залогодателям по досудебному порядку по искам об обращении взыскания на предмет залога», — указано в письме.

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