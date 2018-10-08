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Агентство Fitch Ratings положительно охарактеризовало бюджетную политику правительства Челябинской области

УрБК, Челябинск, 08.10.2018. Международное агентство Fitch Ratings отметило, что взвешенная бюджетная политика правительства Челябинской области привела к исторически низкому для региона уровню долга. Аналитики подтвердили рейтинги региона в иностранной и национальной валютах на уровне BBB-, присвоив им в прогнозе статус «стабильные», сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Челябинская область получает оценку кредитоспособности с 2009 года: сначала рейтинг присваивало агентство Standard & Poor’s, с 2012 года это делает Fitch Ratings. По последним прогнозам агентства, в среднесрочной перспективе Челябинская область сохранит хорошие бюджетные показатели.



«Правительство области проводит взвешенную бюджетную политику и придерживается консервативной практики управления долгом, о чем свидетельствуют исторически низкие уровни госдолга и хорошие бюджетные показатели. Правительство также демонстрирует консервативный подход к всплескам поступлений от налога на прибыль организаций, используя избыток денежных средств для выплаты рыночного долга и обеспечивая сбалансированность бюджета», — говорится в заключении Fitch Ratings.



«Эта оценка свидетельствует о структурной финансовой устойчивости и высокой кредитоспособности регионального бюджета. К концу года мы имеем низкий уровень долга и хороший текущий баланс. Подтверждение агентством финансовой стабильности Южного Урала говорит о том, что мы успешно реализуем бюджетную и долговую политику», — прокомментировал прогнозы экспертов губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Министр финансов региона Андрей Пшеницын отмечает, что рейтинг Fitch Ratings дает объективную картину финансово-экономического состояния области.



«В большей степени рейтинг строится на анализе бюджетных показателей — доходы, расходы, госдолг, текущий баланс бюджета и другие. Чем выше рейтинг, тем выше способность региона исполнять свои обязательства даже при возникновении рисков в экономике. Банкам и инвесторам он позволяет оценить надежность вложения своих средств, создает для этого благоприятные условия. Сегодня Челябинская область входит в число десяти регионов, имеющих рейтинг Fitch на уровне суверенного рейтинга России», — подчеркнул министр.



Ранее Борис Дубровский сообщил, что экономические успехи Челябинской области позволили сохранить для пенсионеров ключевые льготы и вместе с пенсией выплатить повышенное пособие в размере 700 руб. Также глава Южного Урала в рамках подготовки к 85-летию региона поручил областному правительству сделать приоритетами в работе: улучшение жизни ветеранов и пожилых людей; решение экологических проблем; развитие инфраструктуры в районах и городах области; отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов для Челябинска; здоровый образ жизни и забота о детях.

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