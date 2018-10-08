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Представители ЧТПЗ и ПНТЗ получили награды за помощь Росгвардии во время ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ Александр Попов наградил представителей ЧТПЗ и ПНТЗ (входит в ЧТПЗ) благодарственными письмами за помощь, оказанную в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбурге.



Руководством Уральского округа Росгвардии поощрены председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров и начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями ПНТЗ Александр Ханин.



Как следует из наградных документов, Андрей Комаров и Александр Ханин оказали помощь при размещении и создании комфортных бытовых условий для сотрудников Росгвардии, которые работали в регионе во время ЧМ-2018.

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