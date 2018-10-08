Новости дня
Представители ЧТПЗ и ПНТЗ получили награды за помощь Росгвардии во время ЧМ-2018
8 октябрь 2018 (11:49)
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ Александр Попов наградил представителей ЧТПЗ и ПНТЗ (входит в ЧТПЗ) благодарственными письмами за помощь, оказанную в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбурге.
Руководством Уральского округа Росгвардии поощрены председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров и начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями ПНТЗ Александр Ханин.
Как следует из наградных документов, Андрей Комаров и Александр Ханин оказали помощь при размещении и создании комфортных бытовых условий для сотрудников Росгвардии, которые работали в регионе во время ЧМ-2018.
Руководством Уральского округа Росгвардии поощрены председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров и начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями ПНТЗ Александр Ханин.
Как следует из наградных документов, Андрей Комаров и Александр Ханин оказали помощь при размещении и создании комфортных бытовых условий для сотрудников Росгвардии, которые работали в регионе во время ЧМ-2018.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Александр Ханин выступил на круглом столе «Социальное предпринимательство»
- Андрей Комаров переизбран председателем совета директоров ПАО «ЧТПЗ»
- Александр Ханин получил благодарность Первоуральского политехникума
- Александр Ханин получил благодарность за организацию экскурсии на Ганину яму
- Александр Ханин получил благодарность за помощь в развитии инфраструктуры базы отдыха «Сосновый бор»