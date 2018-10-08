Новости дня

Завершено судебное следствие в отношении директора АН «Базис», обвиняемого в растрате 18,4 млн рублей пайщиков ЖК «Кольцовский»

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. Государственный обвинитель в ходе судебных прений ориентировал суд на назначение наказания директору ООО АН «Базис» за растрату денежных средств пайщиков ЖК «Кольцовский» и злоупотребление полномочиями в виде 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В Кировском районном суде г. Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении директора ООО АН «Базис» Владимира Ковалева. Он обвиняется в совершении преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», а также части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также тяжкие последствия».



Государственным обвинителем прокуратуры Кировского района г. Екатеринбурга представлены доказательства виновности Ковалева в инкриминируемых ему деяниях.



Установлено, что 145 граждан заключили договоры паевого участия в строительстве с жилищно-строительным кооперативом «Авиатор», который являлся инвестором строительства многоквартирного жилого дома № 15 по ул. Бахчиванджи в г. Екатеринбурге (ЖК «Кольцовский»).



Фактическое выполнение работ по возведению объекта на основании договора подряда выполняло ООО АН «Базис». Строительство ЖК «Кольцовский» было начато в IV квартале 2012 года с установленным сроком его завершения во II квартале 2015 года.



Государственный обвинитель представил доказательства того, что в период с июня 2014 года по август 2015 года Владимир Ковалев, являясь директором ООО «АН «Базис», при пособничестве председателя правления ЖСК «Авиатор» из корыстных побуждений присвоил и растратил денежные средства, поступившие от граждан в качестве паевых взносов для строительства многоквартирного дома по ул. Бахчиванджи, в размере свыше 18,4 млн руб.



Так, директор ООО АН «Базис» заключал договоры займа с собой, как физическим лицом, с председателем правления ЖСК «Авиатор», как физическим лицом, а также с другим юридическим лицом. По данным договорам займа денежные средства впоследствии не возвращены и на строительство дома не направлены.



Кроме того, в период с января 2014 года по июнь 2015 года директор ООО АН «Базис» использовал свои полномочия вопреки интересам организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Указанные действия привели к причинению вреда правам и законным интересам ООО «АН «Базис» и ЖСК «Авиатор», а также интересам прав граждан — пайщиков в виде нарушения сроков строительства, сдачи и ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию.



В июле 2018 года приговором Ленинского районного суда г. Екатеринбурга председатель правления ЖСК «Авиатор» Владимир Фатеев осужден за пособничество в присвоении и растрате и пособничество в злоупотреблении полномочиями к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Государственный обвинитель в ходе судебных прений ориентировал суд на назначение наказания Владимиру Ковалеву в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях на срок 3 года.



С целью восстановления жилищных прав граждан Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проведена работа, направленная на поиск стороннего инвестора с целью завершения строительства многоквартирного жилого дома.



В настоящее время степень готовности объекта составляет около 95%. На объекте проводятся строительные работы.



Прокуратура контролирует вопрос достройки объекта. Суд назначил оглашение приговора на 11 час. 9 октября 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: