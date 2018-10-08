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Борис Дубровский предложил создать универсальную цифровую подпись для всех видов госуслуг

УрБК, Челябинск, 08.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в окружном совещании по развитию цифровой экономики под председательством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, сообщает пресс-служба главы региона.



В ходе заседания Б. Дубровский предложил реализовать концепцию доступности электронных услуг посредством создания универсальной типовой электронной подписи и увеличения ее срока действия.



«В рамках развития цифровой экономики Российской Федерации хотел бы выступить с конкретным предложением, считаем необходимым создать универсальную типовую электронную цифровую подпись для единого портала госуслуг, ФНС, Росреестра и других федеральных систем, также целесообразно увеличить срок ее действия с одного года до трех или пяти лет», — сказал губернатор Челябинской области.



Он отметил, что к настоящему времени на Южном Урале разработан проект паспорта областной программы «Цифровая экономика». Документ направлен в министерство цифрового развития РФ. Проект является региональной составляющей проекта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», реализуемой по майским указам президента РФ Владимира Путина



Базовыми направлениями региональной программы стали «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность» и «Цифровые технологии». Помимо этого, в программу планируется включить проект «Умные города Челябинской области».



Согласно областной программе, к 2024 году 97% домохозяйств и 100% социально-значимых объектов, таких как детские сады, школы, больницы и другие объекты инфраструктуры, должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Снизить до 10% стоимостную долю закупаемого и арендуемого органами государственной власти иностранного программного обеспечения до 10%, также обеспечить оказание 70% государственных услуг, функций и сервисов в цифровом виде, без необходимости личного посещения. В рамках проекта планируется в 12 муниципальных образованиях внедрить платформу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».



«Оценка затрат на достижение этих показателей составляет 7,6 млрд руб. Финансирование регионального проекта в части распределения областных и федеральных средств будет определено после утверждения паспорта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», — обозначил Борис Дубровский.



Николай Цуканов, в свою очередь, отметил, что по основным показателям реализации решений цифровой экономики Челябинская область входит в число лучших субъектов.

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