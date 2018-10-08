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В Челябинской области за 9 месяцев число судебных решений о банкротстве юрлиц выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В Челябинской области за 9 месяцев 2018 года было вынесено 205 судебных решений о несостоятельности юридических лиц, что на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Федресурса» (Единого федерального реестра сведений о банкротстве).



В целом по России количество банкротств юрлиц за 9 месяцев 2018 года увеличилось лишь на 0,1% к аналогичному периоду 2017 года, до 9 680 судебных решений.



«Тот факт, что количество банкротств вернулось на уровень годичной давности после пика в конце 2017 года, объясняется околостагнационным состоянием экономики», — прокомментировал заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.



По его словам, риски сконцентрированы в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос — строительных секторах, машиностроении, — а также воздушном транспорте.



В структуре заявителей в делах о банкротстве компаний преобладают кредиторы: по делам, инициированным в первые три квартала 2018 года, — в 76% случаев, еще в 14% — уполномоченный орган и в 9% — сами должники.



Среди кредиторов, публикующих сообщения о намерении заявить о банкротстве в «Федресурсе», основная часть — 72% — это юридические лица, включая банки, еще 28% — граждане. Крупные кредитные организации в январе-сентябре 2018 года лидировали по числу заявлений, как и ранее, в период с 2015 по 2017 годы. Примерно две трети намерений выливались в реальные банкротства.



Отметим, что требование публиковать заявления о намерении для всех кредиторов действует с 1 января 2018 года, до этого такие объявления публиковали только банки.

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