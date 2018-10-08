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Борис Дубровский предложил снизить транспортный налог для пенсионеров Челябинской области в 50 раз

УрБК, Челябинск, 08.10.2018. Чтобы поддержать людей старшего возраста при адаптации к новым требованиям пенсионной системы, губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил изменить расчет налоговой ставки транспортного налога для ряда автомобилей. Это позволит снизить транспортный налог для тысяч челябинских пенсионеров в 50 раз. С соответствующей инициативой глава региона обратится в Законодательное собрание Челябинской области.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, о дополнительной льготе Борис Дубровский сказал на встрече с ветеранским активом, приуроченной к Международному дню пожилого человека.



«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить уровень социальной поддержки людей старшего возраста с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы. В этой связи я принял решение ввести дополнительную льготу для пенсионеров по транспортному налогу и снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля за одну лошадиную силу. Сейчас ставка для таких машин составляет 50 рублей за одну лошадиную силу. Таким образом, для многих тысяч пенсионеров налог снизится в 50 раз», — сказал губернатор.



Также губернатор отметил, что в регионе началась масштабная подготовка к 85-летию Челябинской области. По решению Бориса Дубровского, в ближайший год приоритетами правительства станут: улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры в районах и городах области — будет расширена программа «Реальные дела», отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов для Челябинска и здоровый образ жизни и забота о детях. Правительство уделит особое внимание реконструкции старых спортивных площадок и строительству новых, а для жителей области, дети которых появились на свет в год 85-летия региона, разработают дополнительные меры поддержки.

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