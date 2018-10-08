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«Т Плюс» запустит тепло в части домов Екатеринбурга с опозданием от установленных сроков

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. ПАО «Т Плюс» продлило ремонт наружных сетей на улице Гражданской в Екатеринбурге до 12 октября 2018 года. Об этом следует из объявления, размещенного на домах, запитанных от ремонтируемой тепломагистрали.



Как отмечают в теплоснабжающей компании, горячая вода в дома поступает с пониженными параметрами. Вместе с тем местные жители утверждают, что ГВС в квартирах отсутствует на протяжении 13 дней.



Ранее в администрации Екатеринбурга заявляли, что весь жилфонд города будет обеспечен теплом к 10 октября 2018 года.

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