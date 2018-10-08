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В Свердловской области количество банкротств юридических лиц за 9 месяцев выросло на 7%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. В Свердловской области за 9 месяцев 2018 года было вынесено 341 судебное решение о несостоятельности юридических лиц, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Федресурса» (Единого федерального реестра сведений о банкротстве).



В целом по России количество банкротств юрлиц за 9 месяцев 2018 года выросло лишь на 0,1% к аналогичному периоду 2017 года, до 9 680 судебных решений.



«Тот факт, что количество банкротств вернулось на уровень годичной давности после пика в конце 2017 года, объясняется околостагнационным состоянием экономики», — прокомментировал замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.



По его словам, риски сконцентрированы в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос — строительных секторах, машиностроении, — а также воздушном транспорте.



«Там ситуация стабильно напряженная», — сказал он. В сырьевых секторах, напротив, все хорошо, отмечает эксперт.



Так, в отраслевой структуре компаний, находящихся в процедуре конкурсного производства, больше всего строительных компаний — 6 897 шт. или 21% общего числа, по данным «СПАРК-Интерфакс» на 28 сентября 2018 года.



Сумма, полученная кредиторами по итогам процедур банкротства компаний, завершенных в январе-сентябре 2018 года, выросла на 5%, до 13 481 тыс. руб. в среднем на одно дело к аналогичному периоду 2017 года, следует из сведений, раскрытых арбитражными управляющими в «Федресурсе».



Доля удовлетворенных требований кредиторов по отношению к сумме включенных в реестры требований несколько увеличилась — до 6,4% в январе-сентябре 2018 года с 6,3% в таком же периоде 2017 года.



«Управляющие более активно оспаривают сделки должников, что способствует росту объема конкурсной массы», — отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.



В январе-сентябре 2018 года управляющие подали на 20% больше заявлений о признании сделок должника недействительными, чем в таком же периоде прошлого года, — 5 937 шт., суды удовлетворили 41% этого количества.

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